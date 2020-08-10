Цифра дня: кількість нових населених пунктів з 4G збільшилось вдвічі
У липні кількість нових населених пунктів в Україні, що мають покриття 4G, збільшилась вдвічі. Загалом в минулому місяці оператори підключили 1999 містечок і сіл, порівняно з 982 у червні.
Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.
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Де з'явився 4G
Як повідомили у Мінцифрі, оператори почали побудову мереж 4G у діапазоні 900 МГц із західних областей. Зокрема, це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Тернопільська та Рівненська області.
Далі на черзі населені пункти у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.
Загалом, до кінця цього року підключення 4G відбуватиметься в таких областях:
- Одеській,
- Київській,
- Черкаській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Харківській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській.
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Наразі до 4G підключено 17585 населених пунктів по всій Україні. Загалом через кілька років Мінцифра має намір покрити 4G 95% всієї території України.