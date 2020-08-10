У липні кількість нових населених пунктів в Україні, що мають покриття 4G, збільшилась вдвічі. Загалом в минулому місяці оператори підключили 1999 містечок і сіл, порівняно з 982 у червні.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

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Де з'явився 4G

Як повідомили у Мінцифрі, оператори почали побудову мереж 4G у діапазоні 900 МГц із західних областей. Зокрема, це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Тернопільська та Рівненська області.

Далі на черзі населені пункти у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Загалом, до кінця цього року підключення 4G відбуватиметься в таких областях:

Одеській,

Київській,

Черкаській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Чернігівській,

Сумській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Харківській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській.

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Наразі до 4G підключено 17585 населених пунктів по всій Україні. Загалом через кілька років Мінцифра має намір покрити 4G 95% всієї території України.