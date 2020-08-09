Під час карантину лише лінивий не жартував, як "озолотилися" кур'єри доставки їжі. Навесні попит на сервіси доставки їжі різко дійсно різко виріс. Однак, вже в червні кількість замовлень істотно знизилась.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного фахівцями компанії GlobalLogic, повідомили у пресслужбі 24 каналові.

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З початку карантину, зокрема у в березні, відбулась найбільша кількість завантажень додатків сервісів з доставки їжі. Однак, вже у червні українці завантажували їх вдвічі рідше.

Найпопулярнішим додатком доставки у цей період став український сервіс Raketa.

Ще один сервіс доставки – додаток Glovo у березні займав 50 місце за кількістю завантажень в українському рейтингу додатків. А вже у червні позиція сервісу опустилася на соте місце у топі. Така ж тенденція була в Uber Eats до його виходу з українського ринку. Винятком стала лише Raketa, популярність цього сервісу не спадає і зараз.

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Цікаво, що така тенденція спостерігається не в усіх країнах.До прикладу, у США до кінця травня загальний обсяг продажів сервісів доставки їжі виріс більш, ніж в 2 рази.