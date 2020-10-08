Наразі смартфони з підтримкою 5G – це більше данина моді, ніж практичне рішення. Адже покриття 5G є лише в окремих містах світу. Однак, вже зовсім скоро ситуація кардинально зміниться.

Принаймні про це свідчить дослідження, проведене організацією Strategy Analytics.

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Деталі в цифрах

Згідно із дослідженням, світові продажі смартфонів з підтримкою мереж 5G виростуть на 1300% у 2021 році. Загалом, продажі таких смартфонів досягнуть 250 мільйонів штук.

За словами аналітиків, ринок рухають вперед компанії Apple, Huawei і Samsung. Сами на них припадає дві третини всіх продажів смартфонів 5G в світі.

Категорія 5G є основним двигуном зростання смартфонів сьогодні і буде протягом всього наступного десятиліття,

– заявив заступник директора Strategy Analytics Вілле-Петтері Уконахо.

В минулому році було відвантажено 18,2 мільйонів апаратів, а в цьому році очікується відвантаження 251 мільйонів пристроїв.