Цифра дня: скільки електрокарів купили українці у серпні
Лише у серпні українці купили 647 електромобілів. Прт цьому легковими були 625, комерційними – 22 автомобілями. Якщо порівнювати цей показник з 2019 роком, то попит на електрокари знизився.
Як повідомляє Укравтопром, у порівнянні з серпнем 2019 року попит на легкові електромобілі знизився на 11%, а на комерційні – на 61%.
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Які моделі обирали
Більшість віддавало перевагу вживаним електромобілям – їхня частка склала 91%. При цьому в комерційному сегменті новим був лише один автомобіль.
Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні є Nissan Leaf. У серпня українці купили 147 автомобілів цієї моделі.
10 найпопулярніших електромобілів в Україні виглядає таким чином:
- Nissan Leaf – 147 авто
- Tesla Model 3 – 98 машин
- Tesla Model S – 66 одиниць
- FIAT 500е – 50 авто
- Tesla Model X – 35 авто
- Hyundai Ioniq – 33 авто
- Chevrolet Bolt – 32 машин
- BMW i3 – 24 машини
- Volkswagen e-Golf – 23 машини
- Mercedes-Benz B-Class ED – 22 авто.
У сегменті комерційних електромобілів майже всю статистику складає модель Renault Kangoo Z.E. – 18 реєстрацій в місяць з 22.
Загалом, з початку 2020 року в Україні придбали 4962 електромобілі.