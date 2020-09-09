Лише у серпні українці купили 647 електромобілів. Прт цьому легковими були 625, комерційними – 22 автомобілями. Якщо порівнювати цей показник з 2019 роком, то попит на електрокари знизився.

Як повідомляє Укравтопром, у порівнянні з серпнем 2019 року попит на легкові електромобілі знизився на 11%, а на комерційні – на 61%.

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Які моделі обирали

Більшість віддавало перевагу вживаним електромобілям – їхня частка склала 91%. При цьому в комерційному сегменті новим був лише один автомобіль.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні є Nissan Leaf. У серпня українці купили 147 автомобілів цієї моделі.

10 найпопулярніших електромобілів в Україні виглядає таким чином:

Nissan Leaf – 147 авто

Tesla Model 3 – 98 машин

Tesla Model S – 66 одиниць

FIAT 500е – 50 авто

Tesla Model X – 35 авто

Hyundai Ioniq – 33 авто

Chevrolet Bolt – 32 машин

BMW i3 – 24 машини

Volkswagen e-Golf – 23 машини

Mercedes-Benz B-Class ED – 22 авто.

У сегменті комерційних електромобілів майже всю статистику складає модель Renault Kangoo Z.E. – 18 реєстрацій в місяць з 22.

Загалом, з початку 2020 року в Україні придбали 4962 електромобілі.