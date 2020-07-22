Всесвітня аудиторія соціальних мереж вперше перевищила психологічну позначку і сягнула більше половини від усього населення планети. У липні 2020 року аудиторія соцмереж досягла 3,96 мільярда осіб.

Як свідчать дані звіту Digital 2020 від We Are Social і Hootsuite, у липні соцмережами користувалось 51% від всього населення планети.

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Деталі

Якщо враховувати людей, яким більше, ніж 13 років, з них соцмережами користуються 65%.

Скільки людей користуються соцмережами / Digital 2020

Загалом, за останній рік, глобальна аудиторія соцмереж зросла на 10,5%. Як встановили експерти, щодня в соцмережах реєструвалось мільйон нових користувачів, або 12 осіб кожної секунди.

Також фахівці підрахували, що середньостатистичний користувач має 8 акаунтів на різних платформах. Щодня такий користувач проводить у соціальних мережах 2 години 22 хвилини.

Найпопулярніші соцмережі у світі / Digital 2020

Найпопулярніші соцмережі

Найпопулярнішою соціальною платформою у світі є Facebook. Соцмережею користуються 2,6 мільярда людей щомісяця. На другому місці – YouTube з охопленням 2 мільярди людей на місяць.Таку ж аудиторію має месенджер WhatsApp.

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При цьому експерти зафіксували зростання аудиторії в останньому кварталі у Instagram, який вперше перевищив позначку мільярд користувачів, та у LinkedIn – 700 мільйонів користувачів.