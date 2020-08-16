Під час недавньої презентації компанія Xiaomi детально розповіла про свою десятирічну історію. CEO компанії Лей Цзюнь розкрив статистику продажів фірмових смартфонів за всі роки історії компанії.

Як передає Mydrivers.com, тираж дебютного пристрою Xiaomi в 2011 році склав всього 270 тисяч пристроїв.

Цікаво Експерти назвали найпопулярнішу модель iPhone за всю історію Apple

Скільки пристроїв продано

При цьому вже на наступний рік компанія продала 7,19 мільйона гаджетів, а в 2013 році подолала позначку в 18 мільйонів.

Найвідчутніше популярність бренду зросла в 2014 році – Xiaomi вдалось продати 61,07 мільйона мобільних пристроїв. А от найгіршим для компанії став 2016 рік, тоді продажі впали до 55,42 мільйона одиниць.

Скільки смартфонів продала Xiaomi / Скріншот

З того часу виробник поступово збільшував цей показник. У 2019 році було продано 124,6 мільйона гаджетів.

Важливо Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають Android 11

Це дало змогу китайському виробнику потрапити на 4 сходинку в світовому рейтингу виробників смартфонів. Цікаво, що перше місце займає ще одна китайська компанія – Huawei.