Ми досі не знаємо точної дати презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12. Однак, інсайдер вже повідомив ціни на усі 4 смартфони з нової лінійки.

Ціни назвав популярний інсайдер під ніком Komiya, який спеціалізується на гаджетах Apple на своїй сторінці у Twitter.

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Ціни iPhone 12

В залежності від обсягу вбудованого накопичувача, ціна новинок така:

iPhone 12 з 128 ГБ пам'яті коштуватиме 699 доларів (18 900 гривень);

iPhone 12 з 256 ГБ можуть оцінити у 799 доларів (21 600 гривень);

iPhone 12 Max з 128 ГБ – 799 доларів (21 600 гривень);

iPhone 12 Max з 256 ГБ – 899 доларів (24 300 гривень);

iPhone 12 Pro з 128 ГБ коштуватиме 999 доларів (27 тисяч гривень);

iPhone 12 Pro з 256 ГБ – 1099 доларів (29 700 гривень);

iPhone 12 Pro з 512 ГБ коштує 1299 доларів (35 тисяч гривень).

iPhone 12 Pro Max з 128 ГБ можуть просити 1099 доларів (29 700 гривень);

iPhone 12 Pro Max з 256 ГБ – 1199 доларів (32 400 гривень);

iPhone 12 Pro Max з 512 ГБ – 1399 доларів (37 800 гривень).

Що ще повідомив

Інформатор також додав схематичне зображення кожного з апаратів, яке демонструє їхні відмінності.

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Як і було відомо з інших витоків, iPhone 12 і iPhone 12 Max отримають подвійні основні камери, а версії iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max отримають 3 об'єктиви і сканери LiDAR.

Схематичні зображення iPhone 12 / Komiya