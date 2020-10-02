Ціна iPhone 12: витік розкрив вартість лінійки смартфонів
Нещодавно ми повідомили про витік реальних фото смартфона iPhone 12 Pro Max. А після цього в мережу злили ціни усієї лінійки iPhone 12.
Вартість майбутньої лінійки від Apple оприлюднили на Twitter-каналі Apple RUMORs.
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Ціни лінійки iPhone 12
- Вартість базового iPhone 12 mini з 64 ГБ пам'яті становитиме 649 доларів (18 200 гривень);
- iPhone 12 mini (128 ГБ) може коштувати 699 доларів (19 600 гривень);
- iPhone 12 mini (256 ГБ) треба буде заплатити 799 доларів (22 400 гривень);
- Базова модель iPhone 12 (64 ГБ) буде коштувати 749 доларів (майже 21 тисяча гривень);
- За iPhone 12 (128 ГБ) можуть просити 799 доларів (21 600 гривень);
- Топова модель iPhone 12 (256 ГБ) – 899 доларів (25 100 гривень);
- iPhone 12 Pro (128 ГБ) – 999 доларів (28 тисяч гривень);
- iPhone 12 Pro (256 ГБ) – 1099 доларів (30 800 гривень);
- iPhone 12 Pro (512 ГБ) можуть – 1299 доларів (36 400 гривень);
- iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) – 1099 доларів (30 800 гривень);
- iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) 1199 доларів (33 600 гривень);
- iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) – 1399 доларів (39 100 гривень).
Що ще відомо
Усі смартфони новинки мають отримати новий процесор A14 Bionic, а також OLED-дисплеї. Також смартфони отримають підтримку модулів 5G.
У версії iPhone 12 Pro Max мають додати датчик LiDAR для "поліпшеної фотографії та доповненої реальності".
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Дата анонсу
Офіційної інформації досі немає. Однак, численні витоки кажуть, що презентація смартфонів відбудеться 13 жовтня. При цьому попередні замовлення стартують 16 жовтня.