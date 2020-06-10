Вже завтра відбудеться презентація очікуваного багатьма фітнес-трекера п'ятого покоління Xiaomi Mi Band. До цього вже стало відомо, як буде виглядати новинка і які можливості вона отримає. Останньою таємницею залишалася ціна ґаджета, але тепер і вона була розкрита.

Очікувану ціну Xiaomi Mi Band 5 виявили після того, як на одній з платформ змінили цінник ґаджета на "заглушку" (ціну яка абсолютно нереалістична), повідомляє gizchina.

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Ціна Xiaomi Mi Band 5

Раніше сторінка з Xiaomi Mi Band 5 з'явилася на торговому майданчику JD.com, де можна зарезервувати новинку. При переході на сторінку підтримки клієнтів вказувалося, що пристрій коштує 189 юанів (приблизно 27 доларів). Зараз же цю цифру змінили на 9999 юанів (1 416 доларів).



"Заглушка" вказана на сайті JD.com

Остаточно незрозуміло, чи ціна в 27 доларів фінальна, але це цілком схоже на правду. Минулорічний Mi Band коштував 24 долари за базову версію і 32 долари – за варіант з NFC. У порівнянні з попередником п'яте покоління отримає збільшений дисплей, магнітну зарядку і можливість вимірювання рівня кисню в крові.

Дата презентації

Презентація Xiaomi Mi Band 5 відбудеться 11 червня. Раніше компанія Xiaomi опублікувала тизер на якому видно всі варіанти кольорів майбутнього фітнес-браслета.