CEO компанії Facebook Марк Цукерберг назвав свого улюбленого виробника смартфонів. Виявляється, бізнесмен користується пристроями бренду Samsung.

Про це він заявив в інтерв'ю блогеру Маркусу Браунлі. Розмова оприлюднена на YouTube.

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Одним із запитань блогера було яким смартфоном користується CEO Facebook, зокрема який девайс він носить просто зараз в кишені.

Останні роки я користуюся телефонами Samsung. І я їхній великий шанувальник,

– зізнався бізнесмен.

Також він додав, що віддає перевагу смартфонам на базі Android. Адже, за його словами, мільярди користувачів соцмережі Facebook вибирають для користування саме операційну систему Android.

Тому менеджерам компанії важливо користуватися як iPhone, так і пристроями на базі Android.

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До речі, нещодавно між Apple та Facebook виник невеликий скандал. Можливо саме тому Цукерберг віддає перевагу смартфонами на Android.

Детальніше про скандал

Купертинівці відхилили оновлення додатку соцмережі, який було завантажено в App Store. У апдейті Facebook додала позначку при оформленні замовлення квитків на заходи про те, що Apple стягує з кожної транзакції всередині програми 30% (це комісія за використання системи вбудованих покупок). Після блокування апдейту Facebook довелося прибрати позначку з оновлення.

Після блокування апдейту Facebook довелося прибрати позначку з оновлення.