ЦВК запустила чат-бот в Telegram та Facebook, який інформує про місцеві вибори
В Україні запрацював чат-бот від Центвиборчкому "Про вибори". Бот доступний у месенджері Telegram та соцмережі Facebook. З його допомогою можна отримати інформацію щодо проведення місцевих виборів 25 жовтня.
У ЦВК зазначають, що новий ресурс на телеграм-каналі буде корисним і виборцям, і кандидатам, а також членам виборчих комісій. Також у Комісії наголошують, що чат-бот стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян.
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Де знайти чат-бот "Про вибори"
Сервіс доступний у месенджері Telegram за цим посиланням.
Для зручності користувачів інформацію у чат-боті систематизували за блоками для учасників виборчого процесу:
- виборців;
- членів комісій;
- кандидатів та політичних партій.
Також чат-бот містить розділ, пов’язаний із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях. Цей блок подає конкретні рекомендації стосовно безпечної організації голосування в умовах пандемії коронавірусу.
Що може бот
Використовуючи сервіс від ЦВК, користувач може:
- знайти інформацію про вибори 25 жовтня;
- знайти конкретну дільницю і побачити, як виглядатиме виборчий бюлетень;
- дізнатися, що буде, якщо пошкодити бюлетень;
- дізнатися, як безпечно голосувати на виборах 2020.
Крім того, чат-бот може нагадувати про хід виборів та важливі дати використовуючи календар виборів.
Важливо, що чат-бот стане в нагоді й виборцям з інвалідністю. Адже його програма дозволяє перевірити доступність всіх без винятку приміщень, де відбуватиметься голосування.