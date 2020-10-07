В Україні запрацював чат-бот від Центвиборчкому "Про вибори". Бот доступний у месенджері Telegram та соцмережі Facebook. З його допомогою можна отримати інформацію щодо проведення місцевих виборів 25 жовтня.

У ЦВК зазначають, що новий ресурс на телеграм-каналі буде корисним і виборцям, і кандидатам, а також членам виборчих комісій. Також у Комісії наголошують, що чат-бот стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян.

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Де знайти чат-бот "Про вибори"

Сервіс доступний у месенджері Telegram за цим посиланням.

Для зручності користувачів інформацію у чат-боті систематизували за блоками для учасників виборчого процесу:

виборців;

членів комісій;

кандидатів та політичних партій.

Також чат-бот містить розділ, пов’язаний із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях. Цей блок подає конкретні рекомендації стосовно безпечної організації голосування в умовах пандемії коронавірусу.

Що може бот

Використовуючи сервіс від ЦВК, користувач може:

знайти інформацію про вибори 25 жовтня;

знайти конкретну дільницю і побачити, як виглядатиме виборчий бюлетень;

дізнатися, що буде, якщо пошкодити бюлетень;

дізнатися, як безпечно голосувати на виборах 2020.

Крім того, чат-бот може нагадувати про хід виборів та важливі дати використовуючи календар виборів.

Важливо, що чат-бот стане в нагоді й виборцям з інвалідністю. Адже його програма дозволяє перевірити доступність всіх без винятку приміщень, де відбуватиметься голосування.