У сервісі цифрової дистрибуції Steam з'явилася демо-версія гри Tukoni, заснованій на персонажах із книги відомої української ілюстраторки Оксани Були. Гра вирізняється впізнаваною стилістикою та приємним арт-дизайном.

Відразу варто зазначити, що це один з перших ігрових проєктів, на створення якого виділила гроші зокрема держава, повідомляє 24 канал.

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Про гру Tukoni

Спробувати гру можна безкоштовно встановивши її за посиланням на офіційній сторінці у Steam. За словами розробників гра являє собою платформер, зосереджений на атмосфері й ігровому досвіді.

На створення демоверсії проєкту Український культурний фонд виділив понад 692 тисяч гривень.

Tukoni – це пригодницька point-and-click головоломка. Гравець познайомиться з унікальними персонажами лісових духів, зможе вирішити захоплюючі головоломки, створювати нові предмети й досліджувати чарівний світ.

Трейлер Tukoni, відео: