У Steam вийшла попередня версія гри Tukoni за мотивами української книги
У сервісі цифрової дистрибуції Steam з'явилася демо-версія гри Tukoni, заснованій на персонажах із книги відомої української ілюстраторки Оксани Були. Гра вирізняється впізнаваною стилістикою та приємним арт-дизайном.
Відразу варто зазначити, що це один з перших ігрових проєктів, на створення якого виділила гроші зокрема держава, повідомляє 24 канал.
Цікаво Чорна п'ятниця в PlayStation Store: компанія влаштувала ігровий цінопад
Про гру Tukoni
Спробувати гру можна безкоштовно встановивши її за посиланням на офіційній сторінці у Steam. За словами розробників гра являє собою платформер, зосереджений на атмосфері й ігровому досвіді.
На створення демоверсії проєкту Український культурний фонд виділив понад 692 тисяч гривень.
Tukoni – це пригодницька point-and-click головоломка. Гравець познайомиться з унікальними персонажами лісових духів, зможе вирішити захоплюючі головоломки, створювати нові предмети й досліджувати чарівний світ.
Трейлер Tukoni, відео:
Поділитися новиною