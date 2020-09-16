Успішно пройшов стартовий випробувальний політ першого турецького літаючого автомобіля. Транспорт створений інженерами турецької компанії Baykar і отримав назву CEZERİ.

Компанія Baykar повідомила, що під час льотних випробувань прототипу вагою 230 кг успішно піднявся на висоту 10 метрів, стверджує AA.

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"У майбутньому ми зробимо більш досконалі прототипи і будемо виконувати польоти з людиною [на борту]", - наводяться в прес-релізі компанії слова технічного директора Baykar Сельджука Байрактара.

Відео випробувань Cezeri:

Творці транспортного засобу ​​зазначили, що їм знадобиться приблизно 10-15 років, аби випустити Cezeri "на дороги", і 3-4 роки, щоб почати використовувати його в рекреаційних цілях, наприклад, на зразок квадроциклів в сільській місцевості.

Після "розумних" автомобілів революцію в автомобільних технологіях будуть здійснювати літаючі автомобілі. Так що з цієї точки зору ми готуємося до завтрашніх викликів, а не до сьогоднішніх,

– зазначив директор Baykar.

Cezeri вперше був представлений в рамках Фестивалю авіації та космічних технологій TEKNOFEST у Стамбулі в 2019 році.