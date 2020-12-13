Соціальна мережа твітер заблокувала можливість лайкати пости Дональда Трампа. Обмеження на публікації, де він писав про свою перемогу на виборах, протрималися приблизно годину.

Компанія заявила 13 грудня, що зробила це випадково. Про це повідомили на сайті The Verge.

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Які твіти не можна було лайкати

У твітах, які було заборонено лайкати, Трамп:

стверджував, що програв на виборах тільки через шахрайство під час підрахунку голосів;

звинувачував губернаторів Аризони та Джорджії в тому, що вони не запобігли крадіжці голосів, які люди віддали за нього.

Читачі не могли ставити позначку "подобається" упродовж години.

Реакція адміністрації твітеру

Адміністрація твітеру ствердила, що такий інцидент стався випадково.

Ми ненавмисно вжили заходів, спрямовані на те, щоб обмежити можливість реагувати на зазначений твіт. Тепер на твіт можна реагувати,

– зазначив представник твітеру.

Зазначимо! У лютому твітер почав позначати спеціальним знаком повідомлення з неправдивою інформацією або з ознаками маніпуляції. Трамп, чиї пости часто підпадали під цю цензуру, звинуватив соцмережу у втручанні в вибори.