Твіттер позначив пост Трампа як фейк: деталі нового скандалу
Популярна соціальна мережа у черговий раз позначила допис у твіттері Дональда Трампа таким, що вводить в оманку. Публікація американського лідера стосувалася виборів президента.
Твіттер визначив повідомлення президента США таким, що порушують вимоги соціальної мережі.
Важливо Трамп проти соцмереж: Facebook і Twitter видалили допис із фейком зі сторінки президента США
Відмітка про те, що публікація "вводить людей в оману" з'явилася поруч твітом Трампа.
Тепер демократи використовують ящики для голосування, що є катастрофою для безпеки виборців. Крім усього іншого, вони дозволяють людині голосувати кілька разів,
– мовилося у твіті очільника Білого Дому.
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Твіттер знову позначив повідомлення Трампа як фейк / Скриншот зі сторінки Трампа
Трамп бореться з соцмережами: головне
- Це вже не перший випадок, коли соціальна мережа фіксує таким чином твіти Трампа. У травні Twitter вперше позначив два повідомлення президента США, які вводять читачів в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у спробі втручання у вибори.
- У зазначених повідомленнях глава Білого дому писав про загрозу підтасування результатів голосування поштою.
- Раніше соціальна мережа Facebook видалила 88 дописів з передвиборчої реклами Трампа. Все через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині.