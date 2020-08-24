Популярна соціальна мережа у черговий раз позначила допис у твіттері Дональда Трампа таким, що вводить в оманку. Публікація американського лідера стосувалася виборів президента.

Твіттер визначив повідомлення президента США таким, що порушують вимоги соціальної мережі.

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Відмітка про те, що публікація "вводить людей в оману" з'явилася поруч твітом Трампа.

Тепер демократи використовують ящики для голосування, що є катастрофою для безпеки виборців. Крім усього іншого, вони дозволяють людині голосувати кілька разів,

– мовилося у твіті очільника Білого Дому.

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Твіттер знову позначив повідомлення Трампа як фейк / Скриншот зі сторінки Трампа

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