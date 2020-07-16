Твіттер-акаунти десятків знаменитих людей 15 липня зламали невідомі хакери. Від імені Ілона Маска, Білла Гейтса, Джо Байдена, Каньє Веста та інших шахраї попросили в читачів грошей – пообіцяли віддати завтра удвічі більше.

Від імені різних знаменитостей гроші в людей хакери-шахраї просили переказувати на гаманець BTC (у біткойнах), пише The Verge.

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Масштабна атака хакерів на Twitter: що відомо

Почалася масштабна атака з повідомлення, яке з'явилося в акаунті Маска, а за певний час – продовження цього повідомлення:

Спершу: "Відчуваю себе щедрим через Covid-19. Я подвою будь-який платіж BTC , відправлений на мою адресу протягом наступної години. Удачі, і будьте в безпеці!"

, відправлений на мою адресу протягом наступної години. Удачі, і будьте в безпеці!" Потім: "Я вдячний за подвоєння всіх платежів, відправлених на мою адресу BTC! Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю 2000 доларів! Робіть це тільки протягом наступних 30 хвилин".

Схожі твіти із закликом надсилати біткоїни на певні гаманці й обіцянками повернути криптовалюту назад у подвійному розмірі опублікували й акаунти десятків інших знаменитостей. Видання The Verge пише, що шахраї вже встигли "заробити" понад 100 тисяч доларів.

Зламаними були акаунти у Twitter:

Засновника компанії Microsoft Білла Гейтса ,

, Засновника Tesla Ілона Маска ,

, Кандидата у президенти США Джо Байдена ,

, Репера-багатія Каньє Веста ,

, Колишнього президента США Барака Обами ,

, Гендиректора Amazon Джеффа Безоса ,

, Колишнього мера Нью-Йорка і мільярдера Майкла Блумберга ,

, Офіційний твіттер Apple ,

, Офіційний твіттер Uber та інші.

Пізніше твіти видалили, потім хакери їх знову відновили, потім їх знову видалили. Боротьба з атакою триває. Сам Twitter визнав після понад години мовчання, що знає про інцидент та вживає заходів:

"Ми оновимо всіх найближчим часом".

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