Твіттери Маска, Веста і ще пів сотні знаменитостей зламали хакери: про що вони писали
Твіттер-акаунти десятків знаменитих людей 15 липня зламали невідомі хакери. Від імені Ілона Маска, Білла Гейтса, Джо Байдена, Каньє Веста та інших шахраї попросили в читачів грошей – пообіцяли віддати завтра удвічі більше.
Від імені різних знаменитостей гроші в людей хакери-шахраї просили переказувати на гаманець BTC (у біткойнах), пише The Verge.
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Масштабна атака хакерів на Twitter: що відомо
Почалася масштабна атака з повідомлення, яке з'явилося в акаунті Маска, а за певний час – продовження цього повідомлення:
- Спершу: "Відчуваю себе щедрим через Covid-19. Я подвою будь-який платіж BTC, відправлений на мою адресу протягом наступної години. Удачі, і будьте в безпеці!"
- Потім: "Я вдячний за подвоєння всіх платежів, відправлених на мою адресу BTC! Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю 2000 доларів! Робіть це тільки протягом наступних 30 хвилин".
Схожі твіти із закликом надсилати біткоїни на певні гаманці й обіцянками повернути криптовалюту назад у подвійному розмірі опублікували й акаунти десятків інших знаменитостей. Видання The Verge пише, що шахраї вже встигли "заробити" понад 100 тисяч доларів.
Зламаними були акаунти у Twitter:
- Засновника компанії Microsoft Білла Гейтса,
- Засновника Tesla Ілона Маска,
- Кандидата у президенти США Джо Байдена,
- Репера-багатія Каньє Веста,
- Колишнього президента США Барака Обами,
- Гендиректора Amazon Джеффа Безоса,
- Колишнього мера Нью-Йорка і мільярдера Майкла Блумберга,
- Офіційний твіттер Apple,
- Офіційний твіттер Uber та інші.
Пізніше твіти видалили, потім хакери їх знову відновили, потім їх знову видалили. Боротьба з атакою триває. Сам Twitter визнав після понад години мовчання, що знає про інцидент та вживає заходів:
- "Ми оновимо всіх найближчим часом".
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