Команда розробників Baldur's Gate 3 випустила оновлення, що виправляє помилки та додає нові елементи гри. Разом з тим вони засмутились через те, що гравці створюють собі занадто банальних персонажів.

Larian Studios, що відповідає за розробку третьої частини Baldur's Gate опублікувала повідомлення про оновлення на офіційній сторінці гри у магазині Steam. В ньому творці скаржаться на банальність вибору гравців при створенні персонажів.

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Чому студія незадоволена

Розробники зібрали статистику дій користувачів і створили персонажа на основі їхніх найпопулярніших рішень. В результаті у Larian Studios вийшов абсолютно стандартний персонаж, чим розробники вкрай незадоволені.

Давайте подивимося на ваші творіння (це все ваша вина) на етапі створення персонажа. Ми взяли найпопулярніші налаштування в редакторі і повторили їх. Спочатку ми подумали, що наша система аналітики не працює! Ми перевірили ще раз. Працює. Вітаємо, ви по суті створили звичайного жителя Сховища. Якого біса, люди? Ми дали вам демонічні очі, роги і навіть хвости. Ми вкрай розчаровані. Відривайтесь. Ми ж так старалися,

– написали розробники.



Гра пропонує широкі можливості кастомізації персонажа / Фото скріншот

Що відомо про гру

Baldur's Gate 3 є продовженням серії Baldur's Gate, заснованої на настільній грі Dungeons & Dragons.

Це вже друга спроба створення третьої частини. В 2003 році студія, яка нею займалась, закрила проєкт через фінансові труднощі.

За сюжетом, головному героєві доведеться боротися з іллітидами – восьминогоподібними істотами, наділеними надприродними здібностями.

Нова частина, на відміну від попередніх, отримала повністю покрокові бої.

Гра пропонує широкі можливості взаємодії з навколишнім середовищем, зброєю, персонажами. Також присутні численні варіанти вибору. Зокрема, повідомляється, що гравець зможе уникнути практично будь-якого бою, обравши відповідні дії.

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Дивіться трейлер Baldur's Gate 3 – відео

Гра вийшла у ранній доступ 6 жовтня і вже встигла побити кілька рекордів за кількістю гравців. Студія Larian продовжить збирати інформацію про помилки через аналітичну систему. У наступних патчах покращать кінематографічні сцени, анімації та інтерфейс.