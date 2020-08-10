Сучасні акумулятори не ідеальні, і дослідники постійно шукають способи, як їх поліпшити. Команда вчених з SK Innovation і нобелівський лауреат Джон Гуденаф почали роботу над гель-полімерною електролітною системою, яка допоможе реалізувати нові твердотільні літій-металеві елементи.

Однією з найбільш перспективних технологій акумуляторів майбутнього вважаються літій-металеві елементи. Однак для їхнього комерційного використання необхідно вирішити кілька проблем. В першу чергу це невеликий термін служби, що робить такі батарейки неефективними, повідомляє Inside Evs.

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Нові літій-металеві елементи

Команда дослідників SK Innovation разом з нобелівським лауреатом і одним із творців літій-іонної технології – Джоном Гуденафом – запропонувала нову гель-полімерну електролітну систему.

За задумом інженерів, вона буде здатна пригнічувати ріст дендритів в джерелах з анодом з металевого літію. Це призведе до виходу на ринок першої твердотільної літій-металевої батареї.

Вчені вважають, що сучасні літій-іонні батареї не вдасться подолати поріг щільності енергії у 800 Вт/л. Водночас нова технологія дозволить підняти цей показник до понад 1000 Вт/л, використовуючи поєднання металевого літію з твердотілим електролітом. Передбачається, що така батарейка отримає не лише збільшену ємність: також знизиться ціна і скоротиться ризик вибуху.

Коли з'явиться працююча літій-металева батарея

Попри перші успіхи й оптимістичні настрої, дослідники повідомляють, що можуть пройти роки, перш ніж перші твердотільні літій-металеві акумулятори надійдуть на ринок.