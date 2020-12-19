У листопаді стало відомо, що Twitter запустить голосові чати всередині спеціальних віртуальних кімнат. Тепер же ця функція, що отримала назву Spaces, наблизилася до бета-тестування із залученням обмеженого числа користувачів.

Ще під час першого анонсу розробники відзначили важливість модерації голосових чатів, щоб користувачі відчували себе комфортно. Це непросте завдання, оскільки платформа цінує свободу слова і не вдається до жорсткої цензури публікованих у соціальній мережі постів, пише TechCrunch.

Цікаво Facebook навчить штучний інтелект скорочувати новини

Що відомо

Такі функції у соціальних мережах є відносно новою концепцією. В процесі бета-тестування розробники сподіваються краще зрозуміти методи модерації, які б дозволили користувачам комфортно спілкуватися. Також відомо, що тестування буде проходити на пристроях під управлінням iOS. Користувачі зможуть брати участь у голосових чатах між двома і більше людьми.



Голосові чати у Twitter / Фото Twitter

Створити віртуальний час можна двома шляхами:

натиснути і утримувати кнопку створення повідомлення в правому нижньому кутку робочого простору,

на екрані fleets провести пальцем вправо.

Творець віртуальної кімнати зможе запрошувати нових учасників в бесіду, в тому числі й за допомогою переходу за посиланням. Надалі розробники планують додати більше інструментів для управління.

Згідно з даними, в тестуванні голосових чатів Spaces візьмуть близько двохсот користувачів, які взаємодіють з соціальною мережею через пристрої на базі iOS. Тестування має розпочатися протягом найближчих двох тижнів.