Користувачі Twitter можуть отримати доступ до зникаючих історій Fleets через 24 години. Виявилося, що історії не видаляються повністю, як обіцяли розробники. Вони не доступні через інтерфейс сервісу, але їх можна переглянути іншими способами.

Судячи з усього, користувачі можуть переглянути старі Fleets, якщо у них залишилася посилання на них, повідомляє The Verge.

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Суть проблеми

Посилання також можна отримати за допомогою окремого додатка для розробників. Публікації можна завантажити без повідомлення автора. Що стало причиною помилки не уточнюється. Представники Twitter заявили, що вже працюють над виправленням бага, і незабаром старі публікації більше не будуть доступні.

Нам відомо про помилку, через яку можна отримати доступ до застарілих Fleets через 24 години. Ми працюємо над оновленням, яке буде випущено в найближчі дні,

– заявили в Twitter.

Компанія також пояснила, що Fleets видно в інтерфейсі тільки протягом 24 годин. Сервіс зберігає їх копії протягом 30 днів на своїх серверах, а також може продовжити термін для конкретних записів, якщо вони порушують правила соціальної мережі.