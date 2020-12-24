Сервіс коротких повідомлень Twitter вперше обнулить кількість підписників акаунтів адміністрації США (WhiteHouse, LaCasaBlanca, POTUS, VP, PressSec і Flotus) при їх передачі від адміністрації чинного президента США Дональда Трампа його наступнику Джо Байдену. Старі акаунти адміністрації будуть збережені в архіві сервісу під зміненими назвами, наприклад, WhiteHouse45.

За інформацією видання Axios, Передача акаунтів відбудеться у день інавгурації 20 січня 2021 року. У ході цієї процедури Twitter попередить усіх підписників адміністрації про архівування поточних акаунтів і запропонує їм підписатися заново на акаунти нової адміністрації.

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Переведення акаунтів під керування нової адміністрації

Нова адміністрація США отримає облікові записи без підписників і фактично почне з нуля. Зараз у офіційного аккаунта президента США понад 33 мільйони підписників, а у офіційного аккаунта Білого дому близько 26 мільйонів. Якщо користувачі захочуть підписатися на ці акаунти знову, вони повинні будуть зробити це самі.

Як це було минулого разу

Раніше у 2016 році при переході акаунтів від адміністрації Обами до Трампа всі підписники без видалення були передані новим власникам акаунтів.

Twitter не озвучив причину, чому компанія вирішила змінити правила цього разу. Як зазначають Wall Street Journal, це пов'язано з тим, що при перенесенні підписників від адміністрації Обами і до Трампа Twitter зіткнувся з технічними збоями у своїй системі, а також деякою кількістю скарг від користувачів сервісу.