У Twitter планують ввести платну підписку
Компанія Twitter збирається ввести платну підписку. Очікується, що стосуватися це буде лише професійних користувачів і використання програми Twitter Tweetdeck.
Платна версія соцмережі, ймовірно, буде містити розширені аналітичні дані, а також сповіщення про останні новини і про теми, що обговорюються підписниками аккаунта, повідомляє CNN.
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А що зі звичайним Twitter?
Основна версія Twitter залишиться безкоштовною для користувачів.
Розширена версія програми називається TweetDeck. Наразі він надається безкоштовно і містить лише основні дані про акаунт користувача.
Чому Twitter вводить платну версію
Відомо, що Twitter так і не зміг залучити достатньо аудиторії для стабільного розміщення реклами. Тому поліпшення сервісів для професійних користувачів може стати значним джерелом доходу компанії.
Нещодавно Twitter повідомив, що у другому кварталі 2020 року компанія заробила на рекламі біля 562 мільйонів доларів, а це на 23% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Варто зазначити, що дохід компанії скоротився не в останню чергу завдяки рекламодавцям, які бойкотують соціальні мережі через загальнонаціональні протести у США проти расової несправедливості. Як би там не було, але керівники Twitter не підтвердили, що бойкот міг вплинув на саму соцмережу.