Соціальна мережа Twitter обговорює можливе об'єднання c американською часткою сервісу TikTok. Детальні умови угоди наразі не розкриваються.

Водночас компанія Microsoft не відмовляється від своїх намірів і продовжує обговорювати з китайською соцмережею покупку її частини. Для фінансування операції з TikTok керівництву Twitter може знадобитися допомога інвесторів, пише WSJ.

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Скільки коштує TikTok

Про яку суму йде мова, наразі теж невідомо. Раніше зазначалося, що компанія Microsoft може заплатити за покупку американської частини TikTok понад 30 мільярдів доларів. Варто зазначити, що лише ринкова капіталізація Twitter станом на сьогодні становить близько 29 мільярдів доларів, а Microsoft – понад 1,6 трильйона доларів.

Трамп проти TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ про блокування TikTok в США від 7 серпня. Рішення вступить в силу 15 вересня. Соцмережа може уникнути блокування лише у тому випадку, якщо її придбає інша компанія. Водночас TikTok не збирається миритися з цією ситуацією і планує 11 серпня подати в суд на адміністрацію Трампа.

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Що про це думає Білл Гейтс

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав потенційну угоду Microsoft з TikTok "отруєною чашею". На його думку, придбання Microsoft частини TikTok не буде легким і простим, а сама ситуація виглядає "дуже дивно".