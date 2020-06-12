Компанія Twitter виявила та ліквідувала тисячі облікових записів, які були пов'язані з поширенням пропагади в інтересах урядів Росії, КНР та Туреччини.

Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі і додала, що її фахівцям вдалося виявити низку "пов'язаних з державами" мереж акаунтів. Більшість видалених акаунтів були пов'язані з Китаєм.

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Які акаунти видалив Twitter

Мова йде про 23,7 тисячі активних облікових записів, які формували ядро та 150 тисяч акаунтів, які співпрацювали з ними. Варто зазначити що останні відносяться переважно до фейкових акаунтів спамерських пошукових роботів, які діяли для підсилення віральності пропагандистських публікацій шляхом ретвітів.

Зазначається, що частина видалених мікроблогів китайською мовою поширювала маніпулятивну або пропагандистську інформацію, яка підтримувала погляди Комуністичної партії Китаю на тему геополітики. Зокрема, це стосується акцій протесту у Гонконзі та ситуації у Тайвані.

Російські акаунти

Крім того фахівці соцмережі виявили 1 152 облікових записи з Росії, які здійснювали політичну пропаганду всередині країни. Цього разу акаунти репостили записи в рамках політичних інтересів партії "Єдина Росія".

Турецькі акаунти

Щодо Туреччини, то тут соцмережа виявила та заблокувала 7 340 акаунтів, які скоординовано діяли орієнтуючись на внутрішню аудиторію в Туреччині. Низка цих фейкових облікових записів діяла з метою розповсюдження політично спрямованого контенту, в рамках інтересів політичної "Партії справедливості та розвитку" та підтримки президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

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Раніше Twitter вже видаляв акаунти пов'язані з розповсюдженням інтересів Китаю та Росії. Крім того, минулого року у серпні одразу три американських гіганти – Facebook, YouTube та Twitter – видалили сотні тисяч таких акаунтів.