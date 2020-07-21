Twitter заблокував акаунт луцького терориста Максима Плохого
Луцький терорист Максим Кривош (псевдонім Максим Плохой) продовжував вести свої сторінки у соцмережах, зокрема постити у Twitter, навіть після захоплення автобуса. Зараз Twitter заблокував його акаунт.
Як раніше писав 24 канал, на своїй Twitter-сторінці терорист виклав деякі вимоги. Ймовірно, що висловлювання суперечили політиці соцмережі. Тож через деякий час акаунт заблокували.
До теми Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Раніше у поліції повідомили, що стежать за цією сторінкою та встановлюють чи вона дійсно належить Кривошу.
Щодо вимог, то конкретних тез терорист не оприлюднив: у повідомленнях були лише загальні фрази про невдоволення "системою".
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Вранці 21 липня чоловік захопив автобус з заручниками у центрі Луцька. За його словами, він озброєний, також він замінував кілька об'єктів.
- Під час захоплення пролунали кілька пострілів, в автобусі вибито вікна.
- за попередніми даними, в захопленому автобусі перебувають близько 20 людей. Як розповів сам Максим Плохой, серед захоплених вагітні жінки і діти.
- Його справжнє і'мя – Кривош Максим Степанович. він народився в Росії.
- Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.