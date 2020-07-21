Як раніше писав 24 канал, на своїй Twitter-сторінці терорист виклав деякі вимоги. Ймовірно, що висловлювання суперечили політиці соцмережі. Тож через деякий час акаунт заблокували.

До теми Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Раніше у поліції повідомили, що стежать за цією сторінкою та встановлюють чи вона дійсно належить Кривошу.

Щодо вимог, то конкретних тез терорист не оприлюднив: у повідомленнях були лише загальні фрази про невдоволення "системою".

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко