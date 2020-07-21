Сервіс мікроблогів Twitter заблокував та видалила офіційний акаунт 5 каналу. Видалений акаунт каналу мав аудиторію в пів мільйона підписників.

Як зазначає сайт 5 каналу, причина, яку вказав Twitter при блокуванні акаунта – недостатній вік згідно правил на момент створення сторінки.

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Причина яку вказав Twitter при видаленні акаунту 5 каналу

Реакція каналу

Представники каналу подали апеляцію на рішення сервісу і долучили копії паспортів співробітників каналу, які безпосереднбо реєстрували сторінку 5 каналу в Twitter та відповідали за її ведення і наповнення.

"Апеляція залишається без розгляду вже понад тиждень. Будь-якої офіційної реакції з боку соцмережі немає. До того ж подання повторної апеляції заборонено", – розповіли на каналі.

Додатково зазначається, що одночасно із блокуванням сторінки у Twitter пройшла атака на офіційний акаунт 5 каналу на YouTube.