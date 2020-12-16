Twitter оголосив про закриття відеосервісу Periscope. Він припинить працювати 31 березня 2021 року. Натомість соцмережа почне розвивати відеотрансляції в своєму сервісі.

Що відбувається

Реєстрація на сервісі уже недоступна. Існуючі користувачі можуть завантажити архіви своїх відеороликів до кінця березня. Причиною назвали те, що останні кілька років популярність Periscope знижувалася разом зі зростанням вартості обслуговування. Функції сервісу перенесуть в онлайн-трансляції Twitter, повідомляється в офіційному блозі компанії.

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Ми вдячні всім, хто витратив час і сили на те, щоб зробити Periscope місцем, де можна показати те, що відбувається в світі і побачити живі спільноти. Це була справжня честь, вкласти серце і душу в створення продукту, який люди любили і використовували,

— прокоментували новину в команді Periscope.

Twitter купив Periscope ще у 2015 році, до офіційного запуску сервісу. Сума угоди не розкривалася, але експерти оцінили її від 50 до 100 мільйонів доларів.

Крім цього, за кілька днів до закриття Periscope соцмережа купила розробника сервісу трансляції зображення з екрану смартфона Squad. Через це компанія відкликала свій додаток з цифрових магазинів. Замість нього команда Squad займеться поліпшенням відеотрансляцій в Twitter.