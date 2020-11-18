Twitter додав новий інструмент – аналог "Історій" з Instagram і Snapchat. Він отримав назву Fleets, а опублікований контент, як і в інших схожих сервісах, зникає через добу.

Як працює Fleets

Нова функція дозволяє людям ділитися контентом у звичний спосіб, як це реалізовано в Instagram. Fleets розташований у верхній частині стрічки. Відреагувати на історії можна за допомогою емодзі або особистим повідомленням, повідомляє 24 канал.

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Завдяки нашим тестам у Бразилії, Італії, Індії та Південній Кореї ми дізналися, що Fleets допомагає людям відчувати себе більш комфортно – ми бачили, як люди з Fleets більше спілкувалися в Twitter,

– розповів директор з дизайну Джошуа Харріс.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

За допомогою Twitter Fleets користувачі можуть створювати текстові повідомлення, розміщувати відео та фото з телефону або здійснювати трансляції.

Коли запрацює функція

У Twitter повідомили, що нова функція доступна усім користувачам платформи з 18 листопада 2020 року.