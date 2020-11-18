У Twitter з'явилися Fleets – аналог Stories з Instagram
Twitter додав новий інструмент – аналог "Історій" з Instagram і Snapchat. Він отримав назву Fleets, а опублікований контент, як і в інших схожих сервісах, зникає через добу.
Як працює Fleets
Нова функція дозволяє людям ділитися контентом у звичний спосіб, як це реалізовано в Instagram. Fleets розташований у верхній частині стрічки. Відреагувати на історії можна за допомогою емодзі або особистим повідомленням, повідомляє 24 канал.
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Завдяки нашим тестам у Бразилії, Італії, Індії та Південній Кореї ми дізналися, що Fleets допомагає людям відчувати себе більш комфортно – ми бачили, як люди з Fleets більше спілкувалися в Twitter,
– розповів директор з дизайну Джошуа Харріс.
За допомогою Twitter Fleets користувачі можуть створювати текстові повідомлення, розміщувати відео та фото з телефону або здійснювати трансляції.
Коли запрацює функція
У Twitter повідомили, що нова функція доступна усім користувачам платформи з 18 листопада 2020 року.
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