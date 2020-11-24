Twitter додав ще одну функцію для боротьби з поширенням дезінформації і фейків. Соцмережа тепер буде попереджати користувачів про сумнівний контент, якщо ті спробують його лайкнути.

Раніше аналогічні попередження соціальна мережа робила при спробі ретвіту публікацій зі спірною інформацією. Про це пишуть в повідомленні розробники сервісу.

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Що відомо

За даними компанії, подібні заходи дозволили скоротити поширення недостовірних відомостей на 29 відсотків.

У компанії пояснили, що позначки для публікацій важливі, щоб люди були попереджені про можливу дезінформацію з приводу виборів, спалахів COVID-19 і недостовірних даних в ЗМІ.

Наприклад, через тиждень після виборів у США соцмережа позначила близько 300 тисяч публікацій з недостовірною інформацією. З них 456 були заблоковані для ретвітів або лайків.