Навесні компанія Apple випустила нове покоління бюджетного смартфона iPhone SE. Тоді популярний інсайдер Джон Проссе заявив, що компанія може випустити більшу версію – iPhone SE Plus.

Зараз цю інформацію підтверджують і джерела з Японії. Як передає Mydrivers, там кажуть про підготовку анонсу нового смартфона iPhone SE 2 Plus.

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Що відомо

Діагональ дисплея iPhone SE (2020) склала 4,7 дюйма. Для багатьох така компактність є перевагою, однак є користувачі, які хотіли б більший дисплей. Саме це і виправлять у новій моделі. Про це свідчить назва – iPhone SE 2 Plus матиме 5,5-дюймовий екран.

Також аналітики кажуть, що він буде дуже схожим на модель iPhone 8 Plus.

Щоправда, відбудуться і зміни. Зокрема, вперше в історії, Apple перенесе сканер відбитків пальців на бічну грань. Також у новинки будуть дещо звужені рамки, порівняно з iPhone 8 Plus.

Цікаво, що ще в березні згадку про цю модель помітили у коді iOS 14. Тож є шанс, що SE Plus можемо побачити вже найближчим часом.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Ціна

За чутками, iPhone SE 2 Plus може дебютувати вже цієї осені, разом із серією iPhone 12. Раніше була інформація, що восени компанія Apple випустить одразу 4 моделі iPhone.

iPhone SE Plus може коштувати 500 доларів (13 500 гривень) за базову версію.

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