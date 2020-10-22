Українець Владислав Гурковський заснував сервіс Vetonline.pro. Це перший в Україні сервіс ветеринарної телемедицини. Власникам домашніх улюбленців пропонують підписку що передбачає безлімітний доступ до онлайн-консультацій ветеринара.

Про це 24 каналу розповів Владислав Гурковський. Свій сервіс він порівнює із Uber.

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Тільки нашому випадку з однієї сторони – ветеринари, а з іншої – власники домашніх тваринок,

– пояснив засновник Vetonline.pro.

Ціна підписки

Вартість підписки на Vetonline.pro, що відкриває доступ до онлайн-консультацій ветеринара, становить 95 гривень на місяць.

Як працює сервіс Vetonline.pro / Фото Владислав Гурковський

"Це означає, що власники тварин отримують доступ 24/7 до професійного ветеринара. Всі консультації відбуваються в текстовому чаті, є можливість відправляти фото або відео", – додав Гурковський.

Він також пояснює, що в Україні є чимало онлайн-сервісів телемедицини для людей. А от для тварин нічого схожого не було, хоча часто вони теж потребують нагальної допомоги.