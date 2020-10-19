У Києві запрацювала нова послуга спільної поїздки в таксі Uber. Ця послуга отримала назву Рool Chance, вона передбачає, що пасажири можуть розділити поїздку, якщо вона у спільному напрямку, а також її вартість.

Про це повідомили в офіційному блозі компанії. Щоправда, розділити вартість можуть не більше двох осіб. Більше того, обоє пасажирів отримають 30% від вартості поїздки у вигляді кешбеку на Uber-акаунті.

Цікаво У Києві водій Uber відмовився одягнути маску й висадив пасажирку: відео інциденту

Для тестування цієї функції обрали Київ, щоб зменшити кількість машин на дорозі і розвантажити рух на популярних маршрутах. також в компанії відзначили готовність столиці України щодо впровадження інновацій.

"Київ уже не раз був в числі перших міст, де ми запустили такі нові послуги як Uber Green або Uber Shuttle. Саме тому ми також вибрали Київ одним з перших міст в світі, де буде працювати Pool Chance", – заявив глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський,

Як скористатись послугою

У програмі Uber потрібно обрати тариф Pool Chance. Однак, якщо під час поїздки не знайдуть ще одного пасажира, то вартість поїздки складе звичайну ціну UberX.

Цікаво Маски та чисті руки: Uber стежитиме за водіями і пасажирами через додаток

Якщо ж пасажир таки знайдеться, то кожен пасажир сплачує попередній тариф, і кожен такий тариф матиме власний сервісний збір від Uber.

При цьому, використовуючи послугу Pool Chance, пасажири зможуть отримати до 30% кешбеку. Послуга доступна по всьому Києві і будь-який час доби.