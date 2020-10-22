Компанія Ubisoft представила Ubisoft Connect. Окремі сервіси Uplay і Ubisoft Club будуть скоро закриті. Новинка буде доступна на консолях, PC і смартфонах, забезпечуючи кроссплатформенність у майбутніх іграх.

Ubisoft активно розвиває свої ігрові сервіси. Ubisoft Club і Uplay стануть єдиним додатком — Ubisoft Connect. Відповідне оголошення зробили на офіційному сайті компанії.

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Геймплей без обмежень

Сервіс буде доступний на консолях, PC і смартфонах, створюючи єдину платформу для спілкування гравців, збереження ігрового прогресу і нагород. Це означає, що гравець зможе розпочати гру на одному пристрої, наприклад на PC, а потім продовжити з того ж самого місця вже на іншому – наприклад, на консолі. Таку кроссплатформенність Ubisoft планує впровадити в свої нові ігри. Так, вже в Assassin's Creed Вальгалла, Immortals Fenyx Rising і Riders Republic, прогрес буде загальним для всіх платформ і сервісів.

Ubisoft Connect – це система сервісів для всіх ігор від компанії Ubisoft, яка охоплює всі платформи. Нашою метою було створення максимально комфортного середовища, де гравці могли б насолоджуватися улюбленими іграми та взаємодіяти один із одним незалежно від того, якими платформами вони користуються,

– сказано на сайті компанії.



Показали також інтерфейс сервісу / скріншот з відеопрезентації

Геймери отримають і персоналізованого помічника. Аналізуючи активність гравця, система дасть поради щодо правильного проходження гри. Також буде доступна персональна статистика, інформація про стиль гри, і можливість ними ділитися з друзями.

Ubisoft Connect – це те, яким ми бачимо ігровий процес без обмежень. Система покликана не тільки полегшити перехід між поколіннями і платформами, але і стати відправною точкою для подальшої розробки нових сервісів, орієнтованих в першу чергу на гравця,

— говорить Стефан Перотті, віце-президент відділу мережевих сервісів Ubisoft.

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Коли чекати

Старт призначено на 29 жовтня 2020 року одночасно з релізом екшену Watch Dogs: Legion.

Ubisoft Connect запрацює на:

PlayStation 4,

PlayStation 5,

Xbox One,

Xbox Series X | S,

Nintendo Switch

PC,

Stadia,

Nvidia GeForce Now,

Amazon Luna.

Дивіться ролик-презентацію нового сервісу: відео