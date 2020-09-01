Для величезного пласту молодих геймерів 1 вересня – важкий і дуже невеселий день. Згладити гіркоту від повернення у школу, коледж чи університет поспішає Ubisoft. Компанія несподівано затіяла безкоштовну роздачу The Division.

Щоб додати до своєї бібліотеки першу частину дилогії Tom Clancy's The Division, не потрібно оформляти ніяку підписку або проходити складні багатоступінчасті процедури, повідомляє 24 канал.

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Як безкоштоно отримати Tom Clancy's The Division

Потрібно лише пройти за цим посиланням і активувати цифрову копію гри. Роздача бойовика The Division триватиме весь тиждень і завершиться у вівторок, 8 вересня, о 11:00 за київським часом.

Трейлер Tom Clancy's The Division:

Нагадаємо, що оригінальний екшен Tom Clancy's The Division дебютував навесні 2016 року і був неоднозначно прийнятий як журналістами, так і геймерами. З одного боку, гра пропонувала масу цікавих геймплейних механік і красувалася непоганою графікою. З іншого, вона була досить одноманітна, і геймери не могли не помітити явний даунгрейд релізної версії у порівнянні з ранніми демонстраціями.

Додамо, що акція проходить у магазині Ubisoft. Також екшен доступний у вересневій добірці ігор Xbox Live Gold.