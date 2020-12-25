Війна на паузі: учасники глобального конфлікту у грі EVE Online оголосили про перемир'я
Космічна MMO EVE Online переживає війну небачених масштабів. Її охрестили Другою світовою в світі гри. Вона триває вже кілька місяців і в сукупності обійшлася гравцям в більш ніж 700 тисяч доларів. Однак кілька днів учасники можуть перепочити — сторони оголосили перемир'я на честь Різдва.
Лідери обох ворожих таборів, які беруть участь у війні, закликали утриматися від віртуальних битв на час свят. Для цього вони опублікували на форумі Reddit спільну заяву.
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Що відомо
У війні беруть участь дві сторони: коаліція PAPI, яка включає Test Alliance Please Ignore, Pandemic Horde і безліч менших кланів, та об'єднання The Imperium з альянсом Goonswarm на чолі.
Керівники альянсів попросили свої команди не влаштовувати битви 24 і 25 грудня, щоб всі змогли насолодитися різдвяними святами. Враховуючи, скільки триває ця війна, усі зрадіють перемир'ю.
На поточний момент конфлікт розгортається в секторах з нульовим захистом регіону Delve. Він належить альянсу Goonswarm, але коаліція PAPI поступово відвойовує цю територію і навіть зуміла звести там особистий Keepstar — місцевий еквівалент "Зірки смерті". Тим часом The Imperium діє політичними методами і переманив на свій бік кілька альянсів середньої ланки.
Що таке EVE Online?Це масова онлайн-гра, симулятор космосу та космічних битв, запущена у 2003 році. Гравці можуть керувати власними космічними кораблями, подорожувати по всесвіту, в якому нараховується понад 7 500 зоряних систем, вступати до різноманітних фракцій. Гра славиться своєю реалістичністю в плані економіки та політики. А також масовими війнами та битвами.
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