Компанія Huawei активно розвиває фірмовий магазин додатків AppGallery. Зараз китайський виробник придумав рішення, що може поставити хрест на монополії Apple і Google на установку додатків.

У Huawei зробили заяву, що весь рік будуть віддавати 100% виручки від продажу в AppGallery розробникам будь-яких додатків. Винятком стануть лише ігри, передає itc.ua.

До теми Дуров придумав, як боротися із “монополією Apple і Google”

Мета

Таким чином компанія планує залучити велику кількість незалежних розробників до фірмового магазину додатків AppGallery.

Звичайно, розробники не будуть платити і комісію Huawei. Як відомо, Apple і Google отримують 30% з усіх продажів в своїх онлайн-магазинах.

У Huawei додали, що так вони хочуть підтримати стартапи та indie-розробників, а також простимулювати ринок інформаційних технологій. На наступний рік розробники освітніх програм будуть отримувати 90% виручки, а творці інших додатків будуть отримувати 85% виручки.

При цьому розробники ігор і в перший і в другий роки будуть отримувати 85% виручки.