Корпорація Microsoft вирішила купити компанію ZeniMax, до складу якої входить розробник ігор Bethesda Softworks. Це дасть змогу заповнити Xbox такими ексклюзивними іграми, як Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom тощо.

За умовами угоди Microsoft купала ZeniMax Media за 7,5 мільярда доларів, передає Bloomberg.

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Чому це важливо

Багато хто критикує позицію Microsoft на ринку консолей, адже Xbox немає своїх ексклюзивів – всі ігри, які виходять на приставці є доступними і ПК.

Однак, купівля Bethesda може стати серйозним ударом по позиціях PlayStation. Адже тепер ексклюзивно на Xbox можуть виходити такі серії ігор:

Fallout,

The Elder Scrolls,

Doom,

Wolfenstein,

Dishonored.

Окрім того, нові ігри Bethesda будуть відразу виходити в сервісі Xbox Game Pass. Це теж стане істотною перевагою Xbox над PlayStation, навіть якщо ці нові гри не будуть ексклюзивами консолей Microsoft.

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"Microsoft – відмінний партнер, який пропонує доступ до ресурсів, що зроблять нас кращим видавцем і розробником. Ми думаємо, що завдяки цьому ви зможете грати в кращі ігри", – заявив віцепрезидент щодо глобального маркетингу і комунікацій Вethesda Піт Хайнс.