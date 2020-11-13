Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда". Ця ініціатива передбачає співпрацю щодо дослідження і використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів та інших об'єктів у космосі.

Про це повідомили у Держкосмосі України. Україна долучається до космічних агентств інших країн-учасників програми та стає 9 країною-підписантом Домовленостей щодо "Артеміди".

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Що передбачають домовленості

Домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках участі в програмі "Артеміда". А саме:

Мирне дослідження. Заходи за цією програмою мають відбуватись в мирних цілях;

Сумісність. Учасники місії повинні підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;

Екстрена допомога. Підписанти повинні надавати допомогу, якщо хтось постраждає в рамках реалізації програми "Артеміда";

Космічні ресурси. Видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень. Ця діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;

Орбітальне сміття. Учасники мають планувати безпечне захоронення сміття.

Раніше Україна долучилась до програми Moon Village Association. Як кажуть у Держкосмосі, Україна має науково-технічні можливості і досвід, що дасть змогу стати партнером NASA.