Україна долучається до програми NASA "Артеміда": ініціативи з освоєння Місяця
Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда". Ця ініціатива передбачає співпрацю щодо дослідження і використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів та інших об'єктів у космосі.
Про це повідомили у Держкосмосі України. Україна долучається до космічних агентств інших країн-учасників програми та стає 9 країною-підписантом Домовленостей щодо "Артеміди".
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Що передбачають домовленості
Домовленості містять набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках участі в програмі "Артеміда". А саме:
- Мирне дослідження. Заходи за цією програмою мають відбуватись в мирних цілях;
- Сумісність. Учасники місії повинні підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;
- Екстрена допомога. Підписанти повинні надавати допомогу, якщо хтось постраждає в рамках реалізації програми "Артеміда";
- Космічні ресурси. Видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень. Ця діяльність повинна проводитися відповідно до Договору з космосу;
- Орбітальне сміття. Учасники мають планувати безпечне захоронення сміття.
Раніше Україна долучилась до програми Moon Village Association. Як кажуть у Держкосмосі, Україна має науково-технічні можливості і досвід, що дасть змогу стати партнером NASA.
Що відомо про програму "Артеміда"?Ініціатива передбачає налагодження тривалого перебування людини на Місяці до кінця десятиліття і підготовки для освоєння Марса. Зокрема, вже заплановано відправку астронавтів на Місяць в 2024 році.
Угоду з мирного освоєння Місяця NASA раніше підписали такі країни: Австралія, Японія, Канада, Італія, Люксембург, ОАЕ, Велика Британія та США. Цікаво, що Росії і Китаю серед учасників немає.
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