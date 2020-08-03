Україна долучиться до впровадження життя на Місяці
Державне космічне агентство підписало меморандум із асоціацією Moon village. Це означає, що українські фахівці братимуть участь в розробках проєктів щодо впровадження життя на Місяці.
Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України.
Цікаво Фото дня: як виглядає Земля через ілюмінатор МКС
Чому це важливо
Як пояснив голова космічного агентства Володимир Усов, вступ до Moon village надає Україні доступ до міжнародної інформаційної бази досліджень Місяця. Також Агентство отримало шанс брати активну участь у передових космічних проєктах.
"Наступний крок людства – це не підкорення Марса, а створення можливостей для підтримки стабільної життєдіяльності в умовах космосу. Якщо ми це навчимося робити на рівні орбітальних станцій на Місяці, то ми це зможемо здійснити і на Марсі, і на супутниках Юпітера, та де завгодно", – каже Усов
Що таке Moon Village Association (MVA)?Це міжнародна неурядова організація, заснована у 2017 році. Вона займається створенням глобального форуму, а також налагодженням співпраці для дослідження Місяця.
Місія Асоціації Moon Village об'єднує космічні та некосмічні країни, пропонуючи їм можливість відігравати роль у її реалізації.