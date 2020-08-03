Державне космічне агентство підписало меморандум із асоціацією Moon village. Це означає, що українські фахівці братимуть участь в розробках проєктів щодо впровадження життя на Місяці.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України.

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Чому це важливо

Як пояснив голова космічного агентства Володимир Усов, вступ до Moon village надає Україні доступ до міжнародної інформаційної бази досліджень Місяця. Також Агентство отримало шанс брати активну участь у передових космічних проєктах.

"Наступний крок людства – це не підкорення Марса, а створення можливостей для підтримки стабільної життєдіяльності в умовах космосу. Якщо ми це навчимося робити на рівні орбітальних станцій на Місяці, то ми це зможемо здійснити і на Марсі, і на супутниках Юпітера, та де завгодно", – каже Усов