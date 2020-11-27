Україні вдалось піднятись одразу на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН. Цей рейтинг формують в рамках дослідження UN E-government Survey. Таким чином зараз наша країна посідає 46 місце зі 193 країн світу.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, повідомляє пресслужба Міністерства.

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Також у Мінцифри додали, що вже до 2022 року Україна планує потрапити у 20 найкращих країн у цьому рейтингу. Нині список очолюють Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія.

До слова, у 2016 році Україна займала 32 сходинку у цьому рейтингу.

Як будуть покращувати позиції

У Міністерстві цифрової трансформації вже запланували кілька кроків, що просунуть Україну в цьому рейтингу

Запуск онлайн-платформу "ВзаємоДія".

Запровадження інтернет-голосування на виборах та референдумі.

Концепція цифрової трансформації громад.

За ініціативи Мінцифри Державна служба статистики та Центр розвитку інновацій проводять статистичні спостереження й дослідження.