Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН
Україні вдалось піднятись одразу на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН. Цей рейтинг формують в рамках дослідження UN E-government Survey. Таким чином зараз наша країна посідає 46 місце зі 193 країн світу.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, повідомляє пресслужба Міністерства.
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Також у Мінцифри додали, що вже до 2022 року Україна планує потрапити у 20 найкращих країн у цьому рейтингу. Нині список очолюють Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія.
До слова, у 2016 році Україна займала 32 сходинку у цьому рейтингу.
Як будуть покращувати позиції
У Міністерстві цифрової трансформації вже запланували кілька кроків, що просунуть Україну в цьому рейтингу
- Запуск онлайн-платформу "ВзаємоДія".
- Запровадження інтернет-голосування на виборах та референдумі.
- Концепція цифрової трансформації громад.
- За ініціативи Мінцифри Державна служба статистики та Центр розвитку інновацій проводять статистичні спостереження й дослідження.
Що таке Індекс електронної участі (EPI)?Це індекс, що вимірює електронну участь громадян, відповідно до трирівневої моделі: використання інтерактивних послуг для сприяння наданню інформації урядами громадянам (e-information), взаємодію та консультації з громадянами (e-consultation) та участь громадян в процесах прийняття державних рішень (e-decision-making).
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