Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України просить компанію Google додати кримськотатарську мову у сервіс Google Translate. Офіційний лист уже підписав Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У листі до корпорації пояснюють, що кримськотатарська мова є мовою одного з корінних народів України, невід’ємним елементом її ідентичності та етнокультурної цілісності. Нею розмовляють понад 300 тисяч громадян лише в Україні, і більше шести мільйонів по всьому світу, пише пресслужба міністерства.

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Що відомо

Сьогодні в мережі представлена недостатня кількість кримськотатарських текстів та ресурсів, які могли б підготувати кримськотатарську мову до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу для подальшого аналізу і цифрового розпізнавання. Проте держава готова співпрацювати з Google та всіляко допомагати у розширенні можливостей сервісу Google Translate.

Кримськотатарська мова повинна бути максимально доступною для щоденного використання, навчання, досліджень, збагачення літератури. Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання,

– розповідає Снавер Сейтхалілєв, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Він також звернув увагу на те, що зараз розробляється новий сайт Мінреінтеграції, де вся офіційна інформація міністерства буде також дублюватися кримськотатарською.

Згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою.