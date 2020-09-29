Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оприлюднило зміни до наказу від 19 березня 2020 року №283. Згідно з документом процедура імміграції для іноземних фахівців, що бажають працювати в Україні спрощується.

Відповідний документ від 21 вересня 2020 року оприлюднено на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що змінилося

Зміни, зокрема, передбачають розширення переліку професій, представники яких мають право на отримання дозволу на міграцію з 10 до 23.

Крім того, вони передбачають:

встановлення комбінації обов'язкових і додаткових вимог, замість обов'язкової вимоги вищої освіти за спеціальністю;

зменшення вимоги до досвіду роботи з семи до трьох років;

встановлення переліку документів, які можуть підтверджувати досвід роботи;

встановлення розміру квот не для професії, а для категорії професій.

BRDO зазначає, що вказані зміни в цілому покращують умови релокації для іноземних фахівців, які хочуть працювати в Україні. Однак, на думку офісу, на шляху до ефективної процедури потрібно ще здійснити кілька кроків.

"В першу чергу, Державна міграційна служба повинна істотно скоротити терміни на перевірку документів іноземців та почати оприлюднювати онлайн актуальну інформацію про кількість наданих дозволів за квотою висококваліфікованих фахівців і про кількість поданих заяв. Загальний термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 календарних тижнів, хоча зараз це займає 9-12 місяців", – вважають в BRDO.

Імміграційні квоти

Уряд ще в березні визначив квоти імміграції на 2020 рік, а запрацювали вони вже в липні. У межах встановленої квоти українські IТ-компанії отримають можливість працевлаштовувати додатково 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-фахівців на майже постійній основі. Залучені за квотою співробітники отримують дозвіл на проживання. Таким чином, вони можуть 10 років вільно жити й працювати України.