Україна випереджає Німеччину в питанні електронних держпослуг, – посол
Україна демонструє великий прогрес у розвитку цифрових державних послуг. У цьому питанні наша країна випереджає розвинені європейські країни, зокрема Німеччину.
Про це каже очільниці посольства Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Європейська правда".
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"Моя країна, Німеччина, і близько не має того успіху, якого вже досягла Україна у питанні електронних відносин між державою та її громадянами. Але це – не тільки питання зручності, це також є важливим аспектом боротьби с корупцією", – заявила посолка Німеччини.
До такого висновку вона дійшла, відвідавши Diia Summit, що відбувся на початку жовтня у Києві.
Детальніше про саміт
В рамках саміту відбулась презентація оновленого додатку з цифровими документами Дія 2.0. Тепер в мобільному застосунку доступно ще більше функцій, зокрема:
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- Шерінг документів – коли банк чи держустанова вимагає копію документа не потрібно нести паперовий ксерокс, а скористатись шерінгом через додаток;
- Штрафи – у Дії можна отримати інформацію про штрафи та одразу їх сплатити;
- Цифровий ІПН (податковий номер);
- Цифрове свідоцтво про народження;
- Довідка внутрішньо переміщеної особи.
Всі документи стануть доступними після оновлення додатка.