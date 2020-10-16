Україна демонструє великий прогрес у розвитку цифрових державних послуг. У цьому питанні наша країна випереджає розвинені європейські країни, зокрема Німеччину.

Про це каже очільниці посольства Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Європейська правда".

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"Моя країна, Німеччина, і близько не має того успіху, якого вже досягла Україна у питанні електронних відносин між державою та її громадянами. Але це – не тільки питання зручності, це також є важливим аспектом боротьби с корупцією", – заявила посолка Німеччини.

До такого висновку вона дійшла, відвідавши Diia Summit, що відбувся на початку жовтня у Києві.

Детальніше про саміт

В рамках саміту відбулась презентація оновленого додатку з цифровими документами Дія 2.0. Тепер в мобільному застосунку доступно ще більше функцій, зокрема:

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Шерінг документів – коли банк чи держустанова вимагає копію документа не потрібно нести паперовий ксерокс, а скористатись шерінгом через додаток;

Штрафи – у Дії можна отримати інформацію про штрафи та одразу їх сплатити;

Цифровий ІПН (податковий номер);

Цифрове свідоцтво про народження;

Довідка внутрішньо переміщеної особи.

Всі документи стануть доступними після оновлення додатка.