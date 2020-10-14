Через масові протести та нестабільну політичну ситуацію у Білорусі, яка триває вже понад 2 місяці, Володимир Зеленський підписав указ про залучення білоруських IT-фахівців до України. Однак сама Білорусь назвала такі дії "недружнім і дискримінаційним", а також вручила ноту протесту.

Позиція Білорусі

14 жовтня Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні та вручили йому ноту протесту. Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС.

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Виданий українським президентом указ в Мінську назвали "недружнім і дискримінаційним", а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. У білоруському МЗС заявили, що цей указ підриває довіру у двосторонніх відносинах.

Через це українській стороні рекомендують вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю,

– мовиться у повідомленні.

У білоруському відомстві також пригрозили Україні заходами у відповідь для захисту національних інтересів. Разом з тим у Мінську заявляють, що не мають намірів перетинати "червоні лінії".

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Що цьому передувало