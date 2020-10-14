Україна залучає білоруських IT-фахівців: У Білорусі назвали це втручанням у внутрішні справи
Через масові протести та нестабільну політичну ситуацію у Білорусі, яка триває вже понад 2 місяці, Володимир Зеленський підписав указ про залучення білоруських IT-фахівців до України. Однак сама Білорусь назвала такі дії "недружнім і дискримінаційним", а також вручила ноту протесту.
Позиція Білорусі
14 жовтня Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні та вручили йому ноту протесту. Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС.
Важливо Скільки білоруських IT-шників виїхали на роботу в Україну за час протестів
Виданий українським президентом указ в Мінську назвали "недружнім і дискримінаційним", а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. У білоруському МЗС заявили, що цей указ підриває довіру у двосторонніх відносинах.
Через це українській стороні рекомендують вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю,
– мовиться у повідомленні.
У білоруському відомстві також пригрозили Україні заходами у відповідь для захисту національних інтересів. Разом з тим у Мінську заявляють, що не мають намірів перетинати "червоні лінії".
Актуально В Україні створили умови для переїзду білоруських IT-компаній
Що цьому передувало
- Після президентських виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Силовики, які підпорядковуються владі, з перших днів вдалися до жорстких затримань протестувальників. А влада регулярно "глушила" інтернет.
- Лише один день без інтернету в Білорусі призвів до втрати 56,4 мільйона доларів. За три доби, коли інтернет та соцмережі практично не працювали, економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.
- Після цього ситуація трохи покращилась, однак проблеми з інтернетом періодично виникають. Також проблеми завдали удару по іміджу IT-індустрії в країні. Тож не дивно, що фахівці переїжджають.
- Водночас в Україні створили сприятливі умови для переїзду білорусів. Будь-яка українська ІТ-компанія може запросити на роботу білоруського фахівця. Він має лише передати компанії копію паспорта із завіреним перекладом та фото.