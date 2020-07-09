Україна запустить виробництво електробусів: деталі договору
Українське державне підприємство "Південмаш" запустить виробництво електробусів. Про це сказано у меморандумі, яке підприємство підписало з південнокорейською компанією Caris.
Згідно з меморандумом, "Південмаш" займатиметься виробництвом 5 тисяч електробусів та 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 мільярди гривень.
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На виробництво електробусів українці мають 3 роки. Угода передбачає дедлайн до 2023 року.
Як відомо Caris вже має декілька проєктів щодо розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.
"Ми раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування", – заявив голова правління Caris Ю Чхоль.
Переваги
Як кажуть у Державному космічному агентстві, до складу якого входить "Південмаш", нова угода дає змогу відновити один з ключових напрямків роботи заводу – велике машинобудування.
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Також це фінансова підтримка підприємства, що допоможе зберегти його науково-технічний потенціал.
Що відомо про Caris?
Це південнокорейська корпорація, що має підприємства, розташовані у багатьох країнах світу. Компанія займається будівництвом, логістикою, виробництвом інноваційних матеріалів та компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху.
Окрім того, Caris має свій R&D центр, який розробив інноваційні технології з виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.