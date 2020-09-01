Україна нині є лідером у світі щодо застосування віртуальних активів серед населення. Це трапилось завдяки розвиненому ринку криптовалюти. Хоча й треба визнати, більше половини цього ринку перебуває у тіні.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації, посилаючись на дослідження блокчейн-компанії The Chainalysis.

До теми Робота в IT: як змінилась ситуація на ринку праці

Загалом, українська спільнота блокчейн-розробників є однією з найбільших в світі і входить до трійки лідерів. Хоча не все так позитивно.

"Ринок віртуальних активів в Україні доволі розвинений та має значні обороти навіть у світовому масштабі, але його більша частина зосереджена в сірій зоні, що створює потенційні ризики як для держави, так і для бізнесу та користувачів", – визнали у міністерстві.

У Мінцифрі бачать кілька ключових чинників, що сприяють розвиткові в Україні ринку криптовалюти:

В Україні високий рівень цифрової обізнаності населення. За твердженням міністерства, ми входимо п'ятірки країн за безготівковими платежами у світі.

Ще один позитивний момент – значна кількість малого підприємництва займається посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де використовує віртуальні активи для розрахунків.

Цікаво В Україні створять умови для переїзду білоруських IT-компаній