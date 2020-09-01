Україна займає перше місце у світі за використанням криптовалют
Україна нині є лідером у світі щодо застосування віртуальних активів серед населення. Це трапилось завдяки розвиненому ринку криптовалюти. Хоча й треба визнати, більше половини цього ринку перебуває у тіні.
Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації, посилаючись на дослідження блокчейн-компанії The Chainalysis.
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Загалом, українська спільнота блокчейн-розробників є однією з найбільших в світі і входить до трійки лідерів. Хоча не все так позитивно.
"Ринок віртуальних активів в Україні доволі розвинений та має значні обороти навіть у світовому масштабі, але його більша частина зосереджена в сірій зоні, що створює потенційні ризики як для держави, так і для бізнесу та користувачів", – визнали у міністерстві.
У Мінцифрі бачать кілька ключових чинників, що сприяють розвиткові в Україні ринку криптовалюти:
- В Україні високий рівень цифрової обізнаності населення. За твердженням міністерства, ми входимо п'ятірки країн за безготівковими платежами у світі.
- Ще один позитивний момент – значна кількість малого підприємництва займається посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де використовує віртуальні активи для розрахунків.
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- Також популярність віртуальних актив може бути пов'язана із обмеженнями у інших "традиційних" сферах (відсутній фондовий ринок, обмежений доступ до світового ринку капіталів, при цьому вхід у ринок нерухомості високий).