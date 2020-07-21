По Україні можна летіли, маючи застосунок Дія. В аеропорту Бориспіль почали приймати цифрові паспорти громадянина України (ID-картка) або біометричний закордонний паспорт, що є у Дії.

Щоправда, наразі йдеться лише про внутрішні авіаперельоти. Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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"Від сьогодні (21 липня) в аеропорту Бориспіль подорожуючі внутрішніми рейсами можуть пред’являти цифрові версії через додаток Дія", – наголосив міністр.

Як це працює

За його словами, пасажир має відкрити додаток Дія та показати на пункті контролю авіабезпеки. Система проведе зчитування QR-коду, і після цього йому буде дозволено здійснити політ.

Необхідні зміни в технологічні інструкції аеропорту вже затверджені Державною авіаційною службою України.

Нагадаємо, раніше про тестування цієї функції повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. Щоправда, він додав, що спочатку необхідно провести зміни внутрішньої нормативи з авіабезпеки, який вимагає оригінал паспорта. Очевидно, зміни вдалось швидко впровадити. Сподіваємось, незабаром нам дозволять міжнародні подорожі з закордонним е-паспортом.

До слова, раніше в Укрзалізниці повідомили, що теж прийматимуть електронний паспорт та студентський.