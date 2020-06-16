В Україні може зрости вартість смартфонів, планшетів, ноутбуків, телевізорів та іншої побутової техніки. Подорожчання відбудеться приблизно на 5% через новий збір за приватне копіювання.

Наразі збір ще не введений, поки представники правовласників не домовляться з представниками імпортерів, передає Економічна правда.

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Міністерство економіки дозволило приватним організаціям збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Цей закон прийняли у 2018 році.

Імпортери повинні платити збір організації колективного управління (ОКУ), а ця організація платитиме винагороду авторам. Однак, перед цим імпортери мають узгодити з ОКУ розмір збору за кожним видом техніки.

У квітні 2020 року відновили переговори з цього приводу.

Однак, досі існує багато кардинальних протиріч між учасниками. Тож переговори знову призупинили, принаймні до завершення карантину.

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Європейська бізнес-асоціація називає такі тарифи пережитком минулого. Там кажуть, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.