В Україні можуть подорожчати смартфони та техніка: деталі
В Україні може зрости вартість смартфонів, планшетів, ноутбуків, телевізорів та іншої побутової техніки. Подорожчання відбудеться приблизно на 5% через новий збір за приватне копіювання.
Наразі збір ще не введений, поки представники правовласників не домовляться з представниками імпортерів, передає Економічна правда.
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Деталі
Міністерство економіки дозволило приватним організаціям збирати з імпортерів частку з кожного проданого пристрою. Цей закон прийняли у 2018 році.
Імпортери повинні платити збір організації колективного управління (ОКУ), а ця організація платитиме винагороду авторам. Однак, перед цим імпортери мають узгодити з ОКУ розмір збору за кожним видом техніки.
У квітні 2020 року відновили переговори з цього приводу.
Однак, досі існує багато кардинальних протиріч між учасниками. Тож переговори знову призупинили, принаймні до завершення карантину.
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Європейська бізнес-асоціація називає такі тарифи пережитком минулого. Там кажуть, що введення збору дасть ще більше переваг продавцям нелегальної техніки.