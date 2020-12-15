Агенція Cable.co.uk опублікувала звіт про ціни на послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет в 211 країнах світу в період з 29 жовтня по 8 грудня 2020 року.

Найдешевший інтернет, як виявилось, в Україні. Середня вартість пакету послуг складає в нашій країні 6,41 долара. Тоді як найдорожче користуватись інтернетом в Еритреї – державі у східній Африці, розташованій між Ефіопією і Суданом. Там місяць коштує аж 2 666,24 долара. Такі дані опубліковані на сайті Cable.

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Що відомо

У першу десятку увійшли також:

Сирія: 6,69 долара, що в перерахунку на місцеву валюту складає 3 450 сирійських фунтів. Російська Федерація: 7,50 долара, або 550 рублів. Бутан: 8,70 долара. Шрі-Ланка: 9,58 долара. Іран: 9,60 долара. Казахстан: 9,76 долара. Молдова: 9,95 долара. Білорусь: 10,11 долара. Румунія: 10,59 долара.

Такі країни як США та Канада пропонують середню ціну за інтернет у розмірі 59,99 долара та 76,14 долара відповідно. Ціна у Сполучених Штатах є найнижчою у всіх Північній Америці.



Ціна доступу до інтернету у світі / Скріншот сайту cable.co.uk

У Західній Європі найдешевшою країною для користування інтернетом є Франція з середньою ціною пакета 32.16 долара на місяць. Італія (32.73 долара) та Португалія (33.31 долара) займають друге та третє місця.

У дослідженні відсутні дані таких країн, як Північна Корея, Венесуела, Куба, Уганда, Конго, Судан та кількох інших.

Агентство звертає увагу, що хоч в Україні інтернет швидкий та дешевий, користується ним лише близько половини населення, на відміну від Великобританії, показник якої – 90 відсотків населення. Водночас остання має проблеми зі швидкістю доступу, яка є нижчою, ніж у більшої Європи. Це позначається на співвідношенні ціна/якість.