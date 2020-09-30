В Україні підвищать якість мобільного інтернету – рішення Кабміну
У найближчі кілька років в Україні мають підвищити якість мобільного інтернету. Зокрема, є також заходи щодо впровадження технології 5G. Відповідний план заходів на 2020-2022 роки впровадив Кабінет Міністрів.
Цю постанову уряд ухвалив під час засідання уряду 30 серпня, передає rbc.ua.
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Що заплановано
Постанова передбачає впровадження європейських підходів щодо інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг. Зокрема, у першому кварталі 2021 року мають затвердити перелік показників якості.
Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, будуть впроваджені граничні показники якості зв’язку, зокрема:
- мінімальна швидкість інтернету,
- якість голосового дзвінка,
- площа покриття населеного пункту.
При цьому оператори не матимуть змоги опускати якість зв’язку нижче за ці показники.
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Також у 2021-2022 роках мають ухвалити стандарти, необхідні для впровадження технологій UMTS/LTE та технології 5G.