У найближчі кілька років в Україні мають підвищити якість мобільного інтернету. Зокрема, є також заходи щодо впровадження технології 5G. Відповідний план заходів на 2020-2022 роки впровадив Кабінет Міністрів.

Цю постанову уряд ухвалив під час засідання уряду 30 серпня, передає rbc.ua.

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Що заплановано

Постанова передбачає впровадження європейських підходів щодо інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг. Зокрема, у першому кварталі 2021 року мають затвердити перелік показників якості.

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, будуть впроваджені граничні показники якості зв’язку, зокрема:

мінімальна швидкість інтернету,

якість голосового дзвінка,

площа покриття населеного пункту.

При цьому оператори не матимуть змоги опускати якість зв’язку нижче за ці показники.

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Також у 2021-2022 роках мають ухвалити стандарти, необхідні для впровадження технологій UMTS/LTE та технології 5G.